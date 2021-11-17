Розкішна пара: модниця Олівія Палермо з'явилася на заході із чоловіком

Вони дуже стильні та завжди ретельно продумують свої появи на заходах.

Нью-йоркська модниця, світська левиця і бізнес-вумен Олівія Палермо вийшла у світ зі своїм чоловіком - моделлю Йоганнесом Г'юблом. Знаменитості разом відвідали показ фільму "Дім Гуччі" у Нью-Йорку та, як завжди, були неймовірно стильними.

Олівія одягла вільний смарагдовий оксамитовий костюм із двобортним жакетом, який поєднала з чорним топом, босоніжками та клатчем, прикрашеним лелітками. Волосся вона уклала у легкі локони, а на очах у знаменитості був насичений макіяж із дуохромними тінями.

Олівія Палермо / Associated Press

Чоловік Олівії був також дуже елегантний, адже одягнув сірий костюм-трійку від бренду Thom Sweeney, який поєднав із блакитною сорочкою, чорною краваткою та коричневими черевиками.

Олівія Палермо / Associated Press

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