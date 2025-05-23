Розкішна в будь-якому вбранні: Памелу Андерсон помітили в Нью-Йорку і її було не впізнати

Памела Андерсон / © Getty Images

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Зірка серіалу «Рятувальники Малібу» та секссимвол 90-х кардинально змінила свій стиль. Памела Андерсон відмовилася від макіяжу, а також не носить відверті сукні. Акторка і модель вибирає жіночні, скромні та іноді навіть надто прості вбрання.

Зараз Памела проводить час у Нью-Йорку, де вже кілька разів була помічена папараці. Акторку сфотографували біля готелю у легкій весняній сукні від бренду Marni у ретростилі. У сукні була звужена спідниця з рюшею на подолі, а ось її верхня частина була з рукавами та напуском. Всю сукню прикрашав прин у великі червоні троянди.

Памела Андерсон / © Getty Images

Цей образ Андерсон доповнила головним модним трендом 2025 — хусткою на голові. Ретроестетики луку додали окуляри з білої оправи та червоні туфлі.

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Другий образ Памели був класичнішим — акторка одягла чорну мінісукню з твідової тканини, яку доповнила колготками та лаконічними туфлями. Також вона одягла сонцезахисні окуляри в овальній оправі, а в руці несла невелику шкіряну сумку Mini Dual Bag від Marc Jacobs.

Памела Андерсон / © Getty Images

Раніше Памела також кілька разів потрапляла під приціл фотографів, але в кардинально інших луках. Акторку помітили в ансамблі з крислатим капелюхом і довгій сукні від Khaite з короткими рукавами і необробленим краєм.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images