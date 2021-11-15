Розкішна в сукні Rodarte: подруга Ді Капріо — Каміла Морроне — на світському вечорі

24-річна кохана Леонардо ді Капріо відвідала 10-й гала-вечір Baby2Baby у Західному Голлівуді.

Це благодійна організація, яка займається забезпеченням дітей віком від 0 до 12 років із бідних сімей одягом, підгузками та іншими предметами першої потреби. Знаменитості охоче підтримують ініціативу, зокрема й дівчина Ді Капріо.

Каміла приїхала на гала-вечір у розшитій паєтками сріблястій сукні від Rodarte. Вбрання було на одній тонкій зав'язці навколо шиї, декорованій брошкою. Модель у ньому мала розкішний вигляд, доповнивши образ легким макіяжем на обличчі та злегка недбалою зачіскою. Лео ді Капріо, нажаль, компанію дівчині цього вечора не склав.

Каміла Морроне / Getty Images

Натомість ми бачили спільний вихід Міранди Керр та її чоловіка-мільярдера Евана Шпігеля.

Міранда Керр та Еван Шпігель / Getty Images

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