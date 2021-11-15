Розкішна в сукні Rodarte: подруга Ді Капріо — Каміла Морроне — на світському вечорі

24-річна кохана Леонардо ді Капріо відвідала 10-й гала-вечір Baby2Baby у Західному Голлівуді.
Це благодійна організація, яка займається забезпеченням дітей віком від 0 до 12 років із бідних сімей одягом, підгузками та іншими предметами першої потреби. Знаменитості охоче підтримують ініціативу, зокрема й дівчина Ді Капріо.
Каміла приїхала на гала-вечір у розшитій паєтками сріблястій сукні від Rodarte. Вбрання було на одній тонкій зав'язці навколо шиї, декорованій брошкою. Модель у ньому мала розкішний вигляд, доповнивши образ легким макіяжем на обличчі та злегка недбалою зачіскою. Лео ді Капріо, нажаль, компанію дівчині цього вечора не склав.
Натомість ми бачили спільний вихід Міранди Керр та її чоловіка-мільярдера Евана Шпігеля.
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