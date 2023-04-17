Розкішний образ: супермодель Міранда Керр одягла на червону доріжку сукню з відкритими плечима

Церемонія проводиться від 2012 року та вручається у трьох категоріях: математики, фізики та науках про життя. Лауреати отримують по 3 мільйони доларів призових.
39-річна австралійська супермодель та колишній "янгол" Victoria's Secret Міранда Керр відвідала захід у Лос-Анджелесі — вручення нагород "Премія за прорив" (Breakthrough Prize).
На червону доріжку зірка подіуму вийшла у розкішному образі – довгій сукні фасону "русалка", створеній для неї брендом Zuhair Murad.
Вбрання було однотонним, мало опущені атласні бретельки і також оформлене атласом декольте.
Образ Міранда доповнила діамантовим кольє та сережками-пусетами. Також вона зібрала волосся у високу зачіску, а на обличчі у неї був яскравий макіяж із червоною помадою.
На церемонію модель прийшла зі своїм чоловіком-мільярдером Еваном Шпігелем. На червоній доріжці пара мило обіймалася, позуючи перед камерами.
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