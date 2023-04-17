Розкішний образ: супермодель Міранда Керр одягла на червону доріжку сукню з відкритими плечима

Церемонія проводиться від 2012 року та вручається у трьох категоріях: математики, фізики та науках про життя. Лауреати отримують по 3 мільйони доларів призових.

39-річна австралійська супермодель та колишній "янгол" Victoria's Secret Міранда Керр відвідала захід у Лос-Анджелесі — вручення нагород "Премія за прорив" (Breakthrough Prize).

На червону доріжку зірка подіуму вийшла у розкішному образі – довгій сукні фасону "русалка", створеній для неї брендом Zuhair Murad.

Вбрання було однотонним, мало опущені атласні бретельки і також оформлене атласом декольте.

Міранда Керр / Фото: Associated Press

Образ Міранда доповнила діамантовим кольє та сережками-пусетами. Також вона зібрала волосся у високу зачіску, а на обличчі у неї був яскравий макіяж із червоною помадою.

Міранда Керр / Фото: Associated Press

На церемонію модель прийшла зі своїм чоловіком-мільярдером Еваном Шпігелем. На червоній доріжці пара мило обіймалася, позуючи перед камерами.

Міранда Керр та Еван Шпігель / Фото: Associated Press

Міранда Керр та Еван Шпігель / Фото: Associated Press

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