Розкішно та ніжно: Леоні Ганне на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у сукні від українського бренду

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка — 35-річна Леоні Ганне — стала гостею 80-го Венеційського кінофестивалю та зачарувала своїм вбранням.

Зірка обрала неймовірно ніжну та розкішну сукню від українського бренду WONÁ Concept у пудровому відтінку. Вбрання було розробленк і пошитк спеціально для Леоні і цієї події.

Верхня частина сукні виконана з атласного шовку у вигляді корсету для білизни на тонких бретельках. На стегнах і талії сукня була обтисла, підкресливши струнку фігуру Леоні.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Але головною родзинкою сукні був довгий і пишний шлейф, зроблений з безлічі оборок.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Доповнила образ дівчина гламурним макіяжем, зачіскою та діамантовими прикрасами. На руках у неї були високі білі напівпрозорі рукавички.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Однак у сукнях від українських брендів німкеня з'являється вже не вперше. Минулого року Леоні також вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю у сукні від українського бренду Milla Nova. Тоді у вбрання було приголомшливе декольте та декор золотими лелітками.

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