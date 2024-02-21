Розкрила секрет ідеальної фігури: Джессіка Альба показала своє тренування у спортзалі

42-річна американська акторка та бізнесвумен – Джесіка Альба – розкрила секрет своєї ідеальної фігури та показала, які вправи робить у спортзалі під час своїх регулярних тренувань.

Джес починає заняття з розминки — бігу на доріжці, потім виконує вправи для спини, м'язів плечей, біцепсів, а також кілька вправ для преса. Займається актриса в рожевому спортивному комплекті, світшоті та кепці.

Заняття в залі Джессіка не пропускає, а також любить кардіотренування на велотренажері, тому може похизуватися підтягнутою фігурою. Вона стежить за харчуванням і відмовляється від борошняного, солодкого, солоного та алкоголю.

Нагадаємо, раніше Джесіка Альба відвідала церемонію вручення нагород із чоловіком Кеш Уорреном. На актрисі була чорно-біла довга сукня з широкими бретельками.

Джессіка Альба з чоловіком / Фото: Associated Press

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