Розкрила секрет ідеальної фігури: Джессіка Альба показала своє тренування у спортзалі

Актриса перебуває у чудовій фізичній формі.
42-річна американська акторка та бізнесвумен – Джесіка Альба – розкрила секрет своєї ідеальної фігури та показала, які вправи робить у спортзалі під час своїх регулярних тренувань.
Джес починає заняття з розминки — бігу на доріжці, потім виконує вправи для спини, м'язів плечей, біцепсів, а також кілька вправ для преса. Займається актриса в рожевому спортивному комплекті, світшоті та кепці.
Заняття в залі Джессіка не пропускає, а також любить кардіотренування на велотренажері, тому може похизуватися підтягнутою фігурою. Вона стежить за харчуванням і відмовляється від борошняного, солодкого, солоного та алкоголю.
Нагадаємо, раніше Джесіка Альба відвідала церемонію вручення нагород із чоловіком Кеш Уорреном. На актрисі була чорно-біла довга сукня з широкими бретельками.
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