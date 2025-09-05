«Розлюби»: Марія Бурмака і Vlad Darwin презентували чуттєву дуетну пісню

Марія Бурмака і Vlad Darwin

Марія Бурмака і Vlad Darwin презентували дуетну пісню «Розлюби» — хіт, якому цьогріч виповнилося 30 років. Артисти вдихнули новий сенс у композицію, під яку ностальгують цілі покоління меломанів із 90-х.

До речі, саме сьогодні, 5 вересня, день народження автора слів пісні Бориса Чіпа.

Дует Бурмаки і Дарвіна народився спонтанно — завдяки TikTok. Влад записав кавер-версію на пісню, яку назвав однією з найкрасивіших в історії новітньої української музики. Марія поділилася відео, і воно вже у перший день набрало сотні тисяч переглядів.

«У 90-ті, ще школярем, я заслуховував пісню „Розлюби“ до дір — це був мій світ, а моя любов до української музики почалась саме тоді. Минуло майже тридцять років — і тепер я співаю цю пісню в дуеті з народною артисткою, яка за весь цей час жодного разу не зрадила собі, музиці й Україні. Вперше я виконую твір іншого автора, але ця пісня ніби про мене. У ній я відчуваю свою силу й глибину як артиста. Слова „Розлюби мене, позабудь мене“ я не раз хотів сказати, коли знав наперед, що стосунки приведуть до болючого фіналу. Сьогодні ці слова для мене — про зцілення, прощення і прийняття. „Розлюби“ — один із головних саундтреків мого життя, і я щасливий поділитися ним з вами разом з його авторкою та натхненницею Марією Бурмакою», — поділився Vlad Darwin.

Артисти також випустили емоційний кліп, який нагадує короткометражний фільм.

Режисером кліпу став Максим Тужилін. Знімання відбулися на території Дібрівського кінного заводу — найбільшого кінного господарства сучасної України. У відео з’явиться найбільший табун породистих коней України, а також інтер’єри старовинного 140-річного заводу, який працює донині.

За сюжетом, лірична героїня Марії Бурмаки повертається у місця своєї юності. Вона згадує спортивне минуле, тренування з конкуру та непрості стосунки з тренером, де перепліталися професійні амбіції та романтика. Через тиск і вимогливість наставника юна, вразлива спортсменка залишає великий спорт, який назавжди асоціюється для неї з болючим коханням.

Майже через 40 років, споглядаючи, як повз неї мчить величезний табун коней у місці, що майже не змінилося, Марія переосмислює своє життя.

Роль тренера з минулого виконав Vlad Darwin, а «юну» Марію зіграла молода українська спортсменка Мілана Джун.

Кліп вийшов динамічним і з кінематографічним сюжетом.

«Ця пісня для мене особлива. Я написала її тридцять років тому — на вірш Бориса Чіпа, невідомого мені молодого поета, що передав мені листочок із цими рядками. Тоді пісня „Розлюби“ була про мою юність, про справжні й нестримні почуття, які неможливо забути. Цієї весни ми несподівано заспівали її з Владом Дарвіним — спершу як імпровізацію, але вона раптом знову ожила й знову потрапила в серця людей. Для когось ця прем’єра стане поверненням у юність, а для когось — саундтреком нових історій кохання. У цьому є магія життя. І це так важливо для мене. Разом із цією піснею хочу сказати: справжні почуття не зникають. Якщо любиш усім серцем — розлюбити не вийде, це почуття завжди житиме в твоїй душі. Тепер я точно це знаю», — розповіла Марія Бурмака.