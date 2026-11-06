Розлучається з футболістом і шукає кохання: Кравцов запросив на "Холостяк" учасницю попереднього сезону з Цимбалюком

Діана Зотова

Реклама

У четвертому випуску «Холостяка-15» головний герой шоу В’ячеслав Кравцов несподівано запросив до проєкту Діану Зотову — колишню учасницю «Холостяка-14» з Тарасом Цимбалюком. Модель залишила минулорічний проєкт через почуття до футболіста Миколи Кухаревича.

Зустріч на благодійному матчі

Реклама

Діана та фіналістка 13-го сезону Анастасія Юзьвак з’явилися на благодійному баскетбольному матчі, організованому командою реаліті. Їхній прихід здивував учасниць, які цього дня знайомилися зі спортивним життям Кравцова.

Реклама

Після гри відбувся аукціон. Зотова та Юзьвак змагалися за м’яч із відбитком долоні баскетболіста, який зрештою дістався Анастасії. Ще одним лотом стала зустріч із головним героєм. Однак Кравцов запропонував сам сплатити потрійну суму, щоб обидві дівчини могли з ним поспілкуватися. Під час розмови Діана відверто розповіла, як склалося її особисте життя після виходу з попереднього сезону.

Шлюб, який не виправдав сподівань

За словами Зотової, після проєкту вона відновила стосунки з Кухаревичем, отримала пропозицію руки й серця, а за кілька місяців пара одружилася. Діана сподівалася, що цього разу їхня історія матиме щасливе продовження.

«Я чомусь думала, що в нашій історії це був переломний момент. Я справді думала, що це людина, яка залишиться зі мною назавжди», — поділилася модель.

Реклама

Проте, як стверджує Діана, обіцянки чоловіка не відповідали його подальшим вчинкам. Пара розійшлася і зараз перебуває у процесі розлучення. Модель пояснила, що шлюб укладали за кордоном, тому його офіційне розірвання потребує часу.

«Через цей шлюб мені дуже складно довіритися людині, але в глибині душі я хочу розслабитися й бути поруч із сильним чоловіком», — зізналася вона.

Діана Зотова

Водночас про своє рішення залишити сезон із Цимбалюком Зотова не шкодує. Тоді вона чесно сказала акторові, що не готова будувати нові стосунки, поки має почуття до іншого.

Троянда та обурення учасниць

Реклама

Відвертість Діани привернула увагу Кравцова. Вони також поговорили про дітей і родину: модель розповіла, що виросла в багатодітній і дружній сім’ї.

Згодом баскетболіст повернувся до дівчат із трояндою і вручив її саме Зотовій, запросивши долучитися до проєкту.

«Я відчув з нею особливий контакт», — пояснив він.

Діана погодилася, хоча зізналася, що не очікувала такого повороту й хвилюється через можливу реакцію глядачів.

«Повертатися на проєкт вдруге — це, знову-таки, хейт, але я якось зацікавилася Славою. Мені близькі його сімейні цінності», — прокоментувала модель.

Діана Зотова

Інші учасниці дізналися про нову конкурентку вже під час поїздки до Карпат. Поява Діани викликала обурення: дівчата прямо заявили, що рішення головного героя їм не сподобалося.

«Багато в кого не було побачень, а тут нова дівчинка… Дивна історія», — висловилася Вікторія.

Нагадаємо, Діана Зотова — фотомодель із Миколаєва, учасниця конкурсу «Міс Україна 2021» і чемпіонка України зі спортивно-бальних танців.

Новини партнерів

Новини партнерів