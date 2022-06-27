Розлучення Голл і Мердока: з'явилися перші подробиці про причини та дивний спосіб розриву пари

Інсайдери поділилися своїми міркуваннями щодо розлучення мільярдера та моделі.

Шлюб 91-річного Руперта Руперт Мердока та 63-річної Джеррі Голл здавався ідеальним. Люди з близького оточення пари говорили, що після знайомства з Голл мільярдер був дуже щасливий, пара багато часу проводила разом. Після заручин Мердок пообіцяв більше не писати нічого в соцмережах і виконав свою обіцянку.

Тим більше дивним для всіх стало раптове розлучення.

Як повідомляє Daily Mail, медіамагнат міг розірвати свій шлюб досить екстравагантним чином – за допомогою електронного листа. Джерела, близькі до пари, повідомили, що 65-річна міс Голл була шокована раптовим закінченням шести років спільного життя минулого тижня.

Друзі пари шукають будь-яке пояснення раптовому розриву і називають лише дві можливі причини: у них різний спосіб життя і той факт, що вона курить.

Представники Мердока відмовилися будь-що коментувати. Джері Голл теж мовчить.

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