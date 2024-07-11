Розлучення пішло на користь: Наталі Портман вийшла на червону доріжку у квітковій мінісукні

Голлівудська зірка Наталі Портман відвідала презентацію та спеціальний показ серіалу Apple TV+ "Леді в озері", що відбувся у Нью-Йорку. У цьому новому шоу вона виконала одну із головних ролей.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася у чарівній сукні від бренду Oscar de la Renta Fall із колекції 2024 року. Естетика цієї марки полягає у квітах, які проявляються у принтах, вишивках та аплікаціях. Сукня Наталі була виконана в ніжно-рожевому, трохи пастельному відтінку, і її прикрашали великі квіти з тканини. Підкладка була напівпрозорою та бежевою, через що створювалося враження "голої" сукні.

Цікавою деталлю образу стали оксамитові бретельки насиченого бордового кольору, які акторка зав'язала на банти. Волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж, а також взула золотисті босоніжки на підборах та невеликих платформах. Яскравим акцентом луку став також манікюр червоного відтінку.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Останнім часом на прем'єрах Наталі почала одягати лише мінісукні, демонструючи свої стрункі ноги та бронзову засмагу. Акторка змінила імідж після розставання з чоловіком. Вона розлучилася з танцюристом Бенжаменом Мільп'є, який їй зрадив. Зміни в стилі пішли Наталі тільки на користь, адже вигляд вона має приголомшливий.

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