Розлучення скасовується: Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін сходили на побачення до ресторану

Схоже, парі вдалося врятувати шлюб. Вони розібралися з суперечками і знову щасливі.

У середині літа актор Сильвестр Сталлоне та модель Дженніфер Флавін заявили про своє розлучення після 25 років у шлюбі. Ця звістка стала громом серед ясного неба для шанувальників пари, оскільки їхній шлюб вважався найміцнішим і зразковим у Голлівуді.

Але як виявилось, проблеми у стосунках у них почалися давно. Першим "дзвінком", який викликав питання у шанувальників, було зведення Сталлоне татуювання з обличчям дружини з руки. Замість Дженніфер актор набив морду улюбленого собаки.

Потім у ЗМІ з'явилася інформація, що Дженніфер подала документи на розлучення та звинуватила чоловіка у махінаціях з активами сімейного фонду. Проте Сильвестр спростував заяву дружини. Однак, схоже, голлівудський актор і його дружина нарешті змогли порозумітися, і дійшли до примирення, після гучних заяв про розлучення.

6 жовтня пара потрапила під приціл папараці, коли вони залишали The Polo Bar у Нью-Йорку. Сильвестр і Дженніфер трималися за руки і усміхалися. На Сталлоне був синій костюм та сорочка, а ось на його дружині чорна трикотажна сукня, чорні туфлі, а в руках вона тримала сумку від Saint Laurent. В обох на руках були золоті обручки.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Сталлоне одружився з Дженніфер 1997 року. За 25 років шлюбу у них народилося три дочки – Софія, Сістін та Скарлет.

Дочки Сталлоне та Флавін / Фото: Associated Press

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