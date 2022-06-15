Розлютила багатьох: Дженніфер Еністон назвала неробами зірок інтернету

У наш час дуже небезпечно виступати публічно з різкою критикою будь-кого. Особливо, якщо й сам не без гріха. Навіть якщо ти загалом правий.

Нещодавно шквал критики обрушився на Дженніфер Еністон. Акторка взяла участь у відеопроекті під назвою Actors on Actors, ідея проекту полягає в тому, що зірки інтерв'юють одна одну. Партнером Еністон став Себастіан Стен.

Під час шоу актори обговорили скандал із вкраденим секс-відео Томмі Лі та Памели Андерсон, який ліг в основу серіалу про зірок, і Дженніфер сказала:

"Цей випадок, коли люди прославляються тим, що в основному нічого не роблять, але роблять неймовірну кар'єру. А потім жіноча репутація... Я маю на увазі — Періс Гілтон, Моніку Левінські і таке інше....Мені здається, нам пощастило принаймні трохи відчути смак індустрії до того, як вона стала такою, як сьогодні... Зараз безліч стрімінгових сервісів, хтось стає зіркою завдяки тиктоку, хтось завдяки ютьюбу, інстаграму. Все це ніби знецінює професію актора”.

У відповідь на це користувачі стали залишати коментарі, в яких нагадували, що Еністон потрапила до Голлівуду далеко не випадково і не з вулиці. Зірка родом з акторської сім'ї, її батько Джон Еністон був популярний завдяки серіалу "Дні нашого життя", її мати Ненсі Доу також знімалася в кіно.

Деякі коментарі були досить їдкими:

"сумую на ті часи, коли можна було прославитися, просто народившись багатим і привілейованим, — ось що вона хотіла сказати"

Заради справедливості, варто сказати, що більшість коментарів були дуже позитивними та компліментарними. Але, мабуть, наступного разу актрисі, яка не славиться необачними чи образливими зауваженнями на адресу колег, варто бути обережнішою у виборі об'єктів для критики. Кумирів мільйонів все-таки називати неробами і бездарами не варто. Навіть якщо це і правда.

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