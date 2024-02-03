Розміняла восьмий десяток: Крісті Брінклі показала фото без спідниці

Супермодель 80-х на власному прикладі доводить, що вік – це лише цифри у паспорті.
Вчора, 2 лютого, Крісті Брінклі відсвяткувала свій ювілей – їй виповнилося 70 років. Із цього приводу модель опублікувала в Instagram знімки з відпочинку.
На них зірка постала у чорному лонгсліві на яхті. На низ Брінклі вирішила нічого не одягати, тож продемонструвала оголені ноги. Пляжний лук вона доповнила солом'яним капелюхом.
Попри те, що Крісті розміняла вже восьмий десяток, вона має неймовірний вигляд.
"Мабуть, я вступаю в свої "Золоті роки", бо раптом все має золотий вигляд! У будь-якому разі, за життя кожного дня на повну!" – написала модель.
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