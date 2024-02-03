Розміняла восьмий десяток: Крісті Брінклі показала фото без спідниці

Супермодель 80-х на власному прикладі доводить, що вік – це лише цифри у паспорті.

Вчора, 2 лютого, Крісті Брінклі відсвяткувала свій ювілей – їй виповнилося 70 років. Із цього приводу модель опублікувала в Instagram знімки з відпочинку.

На них зірка постала у чорному лонгсліві на яхті. На низ Брінклі вирішила нічого не одягати, тож продемонструвала оголені ноги. Пляжний лук вона доповнила солом'яним капелюхом.

Крісті Брінклі/Instagram

Попри те, що Крісті розміняла вже восьмий десяток, вона має неймовірний вигляд.

Крісті Брінклі/Instagram

"Мабуть, я вступаю в свої "Золоті роки", бо раптом все має золотий вигляд! У будь-якому разі, за життя кожного дня на повну!" – написала модель.

Крісті Брінклі/Instagram

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