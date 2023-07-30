Розмір приголомшує: модель Playboy у сукні з відвертим декольте продемонструвала величезні груди

Фотографи заскочили на вулицях Лос-Анджелеса американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє. Білявка у спокусливому образі йшла на вечірку.

На Ліз була чорна довга сукня по фігурі, яка мала відверте декольте з брошкою з каммінням. Модель продемонструвала свої величезні сексуальні груди, від яких просто неможливо відірвати погляд.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Шевальє доповнила аутфіт прозорими босоніжками на екстремально високій платформі і чорним клатчем-футляром. Вона розпустила волосся, зробила насичений макіяж із пишними віями, вуха прикрасила сережками у вигляді сердечок з камінням, шию – підвіскою у вигляді емблеми Playboy, а руки – браслетами. Довгий різнокольоровий "френч" завершив ефектний лук Елізабет.

Нагадаємо, минулого разу, Елізабет Марі вийшла в світ в асиметричному білому топі без бретельок і мініспідниці з лелітками кольору металік.

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