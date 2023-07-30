Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розмір приголомшує: модель Playboy у сукні з відвертим декольте продемонструвала величезні груди

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1599
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розмір приголомшує: модель Playboy у сукні з відвертим декольте продемонструвала величезні груди

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

28-річна Елізабет Марі Шевальє обожнює носити вбрання, яке підкреслює її декольте.

Фотографи заскочили на вулицях Лос-Анджелеса американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє. Білявка у спокусливому образі йшла на вечірку. 

На Ліз була чорна довга сукня по фігурі, яка мала відверте декольте з брошкою з каммінням. Модель продемонструвала свої величезні сексуальні груди, від яких просто неможливо відірвати погляд.

Елізабет Марі Шевальє / © Getty Images
Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Шевальє доповнила аутфіт прозорими босоніжками на екстремально високій платформі і чорним клатчем-футляром. Вона розпустила волосся, зробила насичений макіяж із пишними віями, вуха прикрасила сережками у вигляді сердечок з камінням, шию – підвіскою у вигляді емблеми Playboy, а руки – браслетами. Довгий різнокольоровий "френч" завершив ефектний лук Елізабет.

Нагадаємо, минулого разу, Елізабет Марі вийшла в світ в асиметричному білому топі без бретельок і мініспідниці з лелітками кольору металік.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1599
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація