Розмір приголомшує: панамська модель у купальнику похизувалася величезними сідницями на пляжі

Коли Грейсі Бон з'являється на пляжі, всі погляди прикуті до неї.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію знімків у літній обновці.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Дівчина влаштувала собі фотосесію у чорному суцільному купальнику від бренду Fashion Nova із написом "Ямайка 199х".

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі спокусливо позувала на пляжі й у воді. Вона з різних ракурсів продемонструвала свої величезні сідниці, розмір яких просто приголомшує.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

А ще Бон продемонструвала сексуальне декольте і тонку талію.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

У неї був насичений макіяж із акцентом на пишних нарощених віях, золотий ланцюжок із хрестиком і браслети на зап'ястях.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон у бікіні гарбузового кольору покаталася на сапборді.

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