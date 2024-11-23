Розмір приголомшує: телеведуча у білизні продемонструвала на камеру величезні груди і сідниці

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram фото і відео свого відвертого образу.

Джессіка Алвес/Instagram

Жінка постала перед камерою у світлому комплекті білизни з підтяжками і гартерами. Джессіка продемонструвала свої пишні форми, розміри яких приголомшують.

Джессіка Алвес/Instagram

Джессіка Алвес/Instagram

Вона похизувалася величезними грудьми і п'ятою точкою.

В Алвес було ідельно рівне укладання і насичений макіяж. Лук вона доповнила високими білими рукавичками.

Джессіка Алвес/Instagram

Нагадаємо, Джессіка Алвес прийшла на івент у прозорому шоколадному комбінезоні, прикрашеному стразами, який облягав її пишні форми. Під ним не було бюстгальтера. На манжетах рукавів було коричневе пір'я.

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