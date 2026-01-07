Розмір приголомшує: модель з Панами у леопардовому бікіні похизувалася величезними сідницями

Грейсі Бон

Реклама

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram Stories новим пікантним фото, яке зробила біля басейну під час відпочинку.

Красуня позувала у бежевому халаті і леопардовому бікіні з бордовими бретельками. Бон похизувалася величезними сідницями, якими дуже пишається.

Грейсі Бон

Модель розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. А ще у неї був довгий манікюр із декором.

Реклама

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон похизувалася пишними формами у купальнику кольору металік.