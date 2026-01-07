- Дата публікації
Розмір приголомшує: модель з Панами у леопардовому бікіні похизувалася величезними сідницями
Грейсі Бон обожнює фотографуватися у купальниках.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон потішила фоловерів в Instagram Stories новим пікантним фото, яке зробила біля басейну під час відпочинку.
Красуня позувала у бежевому халаті і леопардовому бікіні з бордовими бретельками. Бон похизувалася величезними сідницями, якими дуже пишається.
Модель розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі. А ще у неї був довгий манікюр із декором.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон похизувалася пишними формами у купальнику кольору металік.