Розміри приголомшують: пишнотіла модель у бікіні похизувалася величезними сідницями

Грейсі Бон обожнює свої спокусливі форми, які демонструє фоловерам із різних ракурсів.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – набуває популярності в Instagram. 29-річна красуня пропагує бодіпозитив і мотивує своїх підписників любити і приймати себе такими, якими вони є.

Грейсі має величезні сідниці, широкі стегна і водночас дуже тонку талію. Підозрюємо, що це не без допомоги пластичних хірургів.

Днями Бон опублікувала відео з відпочинку, на якому вона постала у зеленому бікіні на зав'язках. Усміхнена модель спокусливо йде водоймою по коліна і демонструє свої величезні сідниці та пишний бюст.

"Просто тут займаюся своїми справами", – підписала вона відео.

У фотоблогу Грейсі є ще безліч пікантних світлин і відео, на яких вона хизується своєю пишною п'ятою точкою, розміри якої приголомшують.

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Грейсі Бон/Instagram Грейсі Бон

Нагадаємо, 155-кілограмова Тесс Голлідей у прозорій мереживній білизні продемонструвала пишні форми.

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