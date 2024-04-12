Розміри сідниць приголомшують: модель у мініатюрному бікіні похизувалася пишними формами

29-річна Грейсі Бон обожнює позувати на камеру у купальниках.

Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нове відео з відпочинку у райському куточку планети.

На відео дівчина постала у мініатюрному яскравому бікіні з довгими зав'язками. Грейсі йде пляжем і демонструє свої пишні сідниці, розміри яких приголомшують.

А ще Бон похизувалася сексуальним грудьми, тонкою талією і пласким животом.

Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася своєю п'ятою точкою в екстремально короткій червоній спідниці.

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