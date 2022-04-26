Розповість про війну і заспіває українською: Макс Барських виступить на конференції MusicCon у Лас-Вегасі

Розповість про війну і заспіває українською: Макс Барських виступить на конференції MusicCon у Лас-Вегасі

Співак розповість міжнародній спільноті про війну в Україні.

Макс Барських отримав запрошення виступити на Billboard MusicCon, який відбудеться 13-14 травня у Лас-Вегасі.

Конференція передуватиме церемонії вручення нагород Billboard Music Awards-2022. Програма MusicCon складатиметься з дискусійних панелей, одну з яких очолить Макс Барських. На панелі, яка отримала назву на честь його пісні "Don’t Fuck with Ukraine!", музикант виступить з промовою, у якій з перших вуст розповість міжнародній аудиторії про те, що нині відбувається в Україні.

Також Барських виконає пісню, присвячену подіям останніх двох місяців — військову колискову "Буде весна".

На MusicCon зберуться лідери та інсайдери світової музичної індустрії, велика кількість представників міжнародних ЗМІ, щоб обговорити найважливіші питання та виклики, які виникають сьогодні перед споживачами аудіовізуального контенту.

Разом із Максом Барських на конференції виступлять світові зірки та діячі індустрії: Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсія (менеджерка Фарела Вільямса), Діана Сахім (менеджер супергурту Swedish House Mafia) та багато інших.

Також Макс відвідає премію Billboard Music Awards, яка відбудеться 15 травня після завершення конференції.

Нагадаємо, Барських наразі перебуває у Києві. Його участь у конференції MusicCon можлива при отриманні офіційного дозволу на тимчасовий виїзд з країни.

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