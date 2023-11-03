Розпустила волосся та доповнила образ незвичайними аксесуарами: Демі Мур відвідала виставку

Світський захід зібрав під одним дахом вершки суспільства.
В Лос-Анджелесі відбулося відкриття мистецької виставки молодшого брата акторки Сальми Гаєк – Самі Гаєка, дизайнера меблів. Захід відвідало багато знаменитостей, серед яких була й 60-річна акторка Демі Мур.
Жінка позувала фотографам у чорній трикотажній сукні з високою горловиною та довгими рукавами. Вбрання вона прикрасила золотою брошкою у формі ока від бренду Schiaparelli. Також зірка взула чорні лаковані туфлі-човники та розпустила довге волосся.
В руці Мур тримала невелику сумку з короткими ручками і декором у формі обличчя, також від Schiaparelli.
Цим незвичайним аксесуаром Демі вже доповнювала образ. З цією сумкою вона відвідала вечірку бренду Schiaparelli.
Читайте також:
- Ого, яка: 60-річна Демі Мур прийшла на модне шоу у жакеті з відвертим декольте та собачкою під пахвою
- Мала стильний та молодий вигляд: 60-річна Демі Мур сходила на вечірку відомої акторки з дочками
- Вау, яка: 60-річна Демі Мур відвідала модний показ у Стокгольмі