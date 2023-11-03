Розпустила волосся та доповнила образ незвичайними аксесуарами: Демі Мур відвідала виставку

В Лос-Анджелесі відбулося відкриття мистецької виставки молодшого брата акторки Сальми Гаєк – Самі Гаєка, дизайнера меблів. Захід відвідало багато знаменитостей, серед яких була й 60-річна акторка Демі Мур.

Жінка позувала фотографам у чорній трикотажній сукні з високою горловиною та довгими рукавами. Вбрання вона прикрасила золотою брошкою у формі ока від бренду Schiaparelli. Також зірка взула чорні лаковані туфлі-човники та розпустила довге волосся.

В руці Мур тримала невелику сумку з короткими ручками і декором у формі обличчя, також від Schiaparelli.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Цим незвичайним аксесуаром Демі вже доповнювала образ. З цією сумкою вона відвідала вечірку бренду Schiaparelli.

Демі Мур / Фото: Getty Images

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