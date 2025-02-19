Розсипала попкорн перед фотографами: Емма Стоун здивувала вибором сукні для заходу

Лауреатка "Оскара" — акторка Емма Стоун — відвідала захід у Нью-Йорку SNL50: The Anniversary Special, світську вечірку, присвячену 50-річчю розважального комедійного шоу Saturday Night Live. Вона вийшла до фотографів у довгій червоній сукні, яку пошив для неї на замовлення бренд Louis Vuitton.

Це була сукня з американською проймою та бретелькою-галтером. Однак головною особливістю цього образу стали кишені набиті попкорном, який розсипався, коли Емма йшла.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Також своїм аксесуаром вона зробила пакет з попкорном та доповнила лук ще кількома речами: сережками у вигляді монограми бренду та червоними сатиновими босоніжками.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Також ця сукня дуже нагадувала її недавнє червоне вбрання для "Золотого глобуса", яке теж було від Louis Vuitton.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

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