Розслаблена на прогулянці: модель Кріссі Тейген з'явилася на вулиці у светрі та пухнастих ляпанцях

Її образ був не дуже літнім, але можливо вона йшла на тренування.
Модель та багатодітна мати Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли вийшла на прогулянку. Жінка попри спекотну погоду одягла чорні лосини та майку. Також поверх вона одягла светр оверсайз, який відкривав одне її плече.
Лук модель доповнила сонцезахисними окулярами-авіаторами та пухнастими ляпанцями від бренду Emme Parsons. Волосся Кріссі зібрала в пучок і несла в руці телефон.
Варто зазначити, що вигляд вона мала чудовий, хоча на початку року народила свою третю дитину. Також ще одного малюка їй народила сурогатна мати. Загалом у родині Кріссі та її чоловіка Джона Ледженда підростає четверо дітей.
А ось на сторінці в Instagram знаменитість показала селфі з кабінету лікаря. Кріссі ходила на мамограму.
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