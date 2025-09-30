- Дата публікації
Розслаблено і дуже по-осінньому: Емма Стоун продемонструвала шикарне трикотажне вбрання
Стилістка зірки Петра Фланнері підібрала для неї цікавий ансамбль.
Оскароносна акторка Емма Стоун з’явилася в Парижі. Зірку сфотографували, коли вона йшла на показ Модного дому Louis Vuitton.
У межах Тижня моди, де дизайнери презентували колекції прет-а-порте на сезон весна-літо 2026, креативний директор Модного дому Ніколя Жескьєр показав своє бачення того, що потрібно носити наступного року.
Емма ж, яка давно співпрацює з брендом і носить їхнє вбрання на всі важливі події свого життя, обрала цього разу жіночний ансамбль з трикотажу. На акторці була сукня в рубчик з драпуванням, яку вона доповнила болеро з довгими рукавами, великим коміром і підплечниками.
У руці Емма тримала чорну об’ємну сумку з довгим ремінцем, а також одягла окуляри і завершила лук туфлями-човниками на високих підборах.
Волосся акторка вклала назад і заправила за вуха. Воно вже значно відросло від моменту короткої стрижки. Обстригла Емма волосся спеціально для знімань у фільмі «Бугонія», який зняв Йоргос Лантімос. У цій картині Стоун з’являється з голомозою.
Також нагадаємо, що вперше корткове волосся Стоун продемонструвала на червоній доріжці «Золотого глобуса», але тоді воно відросло вже в зачіску піксі.