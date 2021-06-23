Розстебнула блискавку на купальнику: Демі Роуз блиснула бюстом на гарячому знімку

26-річна британська модель в спекотний літній день поділилася гарячою фотографією.
Демі Роуз любить хизуватися своїми пишними не від природи формами. На нових знімках, якими дівчина поділилася в Instagram, вона як раз демонструє фоловерам свій бюст значних розмірів. Зображена Демі в рожевому купальнику з блискавкою посередині, яку вона розстебнула.
Також Роуз зробила кілька знімків в саду. Одягнена вона була в яскраву подовжену сорочку, яку також розстебнула на грудях, показавши декольте. В одній руці у Демі був фрукт, а іншою рукою вона трималася за голову, піднімаючи волосся.
Модель завжди з легкістю носить відверті вбрання і охоче публікує фотографії своїх образів в Instagram.
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