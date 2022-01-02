Розстебнула ґудзики: зірка "Теорії великого вибуху" блиснула великим бюстом на вулицях Лос-Анджелеса

55-річна акторка кокетливо позувала фотографам на вулиці.

В об'єктив папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила зірка ситкому "Теорія великого вибуху" — Еліс Амтер. Знаменитість обрала для прогулянки яскраву лук.

На Амтер була чорна сукня міді. Вона розстебнула верхні ґудзики вбрання і виставила на показ свої великі груди. Зверху акторка одягла пальто кольору фуксії.

Еліс Амтер / Getty Images

Свій аутфіт вона доповнила чорними ботильйонами на підборах, червоно-чорно-білою сумкою та шкіряними рукавичками з хутряними помпонами. На шиї Еліс зав'язала чорний шарф із різнобарвними вставками. Волосся вона зібрала у високу зачіску, зробила макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Коли Амстер побачила фотографів, то зраділа і почала кокетливо позувати їм.

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