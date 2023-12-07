Розстебнула сорочку і обклеїла живіт поталю: вагітна Сіара на прем'єрі фільму

Незабаром у сім'ї співачки Сіари та її чоловіка — спортсмена Рассела Вілсона — буде поповнення, адже жінка зараз вагітна своєю четвертою дитиною. Маля стане третьою спільною дитиною для пари.

Сіара / Фото: Associated Press

Про свою вагітність Сіара вирішила нагадати ще раз, коли з'явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Вона відвідала показ фільму "Барва пурпурова", оскільки є однією з акторок у цьому фільмі.

На червону доріжку Сіара вийшла у білому костюмі від бренду Georges Hobeika, який включав штани, сорочку та накидку-кейп зі шлейфом.

Сіара / Фото: Associated Press

Сорочку співачка вирішила розстебнути, продемонстувавши великий живіт, який прикрасила золотою поталю.

Сіара / Фото: Associated Press

Також Сіара зробила яскравий макіяж та модне "мокре" укладання.

Сіара / Фото: Associated Press

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