Розстебнула сорочку і обклеїла живіт поталю: вагітна Сіара на прем'єрі фільму

Співачка акцентувала увагу на великому животі.
Незабаром у сім'ї співачки Сіари та її чоловіка — спортсмена Рассела Вілсона — буде поповнення, адже жінка зараз вагітна своєю четвертою дитиною. Маля стане третьою спільною дитиною для пари.
Про свою вагітність Сіара вирішила нагадати ще раз, коли з'явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі. Вона відвідала показ фільму "Барва пурпурова", оскільки є однією з акторок у цьому фільмі.
На червону доріжку Сіара вийшла у білому костюмі від бренду Georges Hobeika, який включав штани, сорочку та накидку-кейп зі шлейфом.
Сорочку співачка вирішила розстебнути, продемонстувавши великий живіт, який прикрасила золотою поталю.
Також Сіара зробила яскравий макіяж та модне "мокре" укладання.
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