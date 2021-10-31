Розсунула ноги: Демі Роуз в екстравагантному купальнику релаксувала на шезлонгу

Модель розбурхала уяву фоловерів гарячим фото.
Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок із відпочинку. Дівчина показала, як вона релаксувала на шезлонгу в один із спекотних днів.
Модель сиділа у пікантній позі, розсунувши ноги, в екстравагантному купальнику з кремовим верхом та коричневим низом.
Демі продемонструвала на камеру свої пишні груди, якими вона дуже пишається, тонку талію і широкі стегна. Фігура Роуз "пісковий годинник" — мрія багатьох дівчат і спокуса для багатьох чоловіків.
Минулого разу красуня похизувалася пишним декольте в корсеті зі шнурівкою.
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