Розсунула ноги: Демі Роуз в екстравагантному купальнику релаксувала на шезлонгу

Модель розбурхала уяву фоловерів гарячим фото.

Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок із відпочинку. Дівчина показала, як вона релаксувала на шезлонгу в один із спекотних днів.

Модель сиділа у пікантній позі, розсунувши ноги, в екстравагантному купальнику з кремовим верхом та коричневим низом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі продемонструвала на камеру свої пишні груди, якими вона дуже пишається, тонку талію і широкі стегна. Фігура Роуз "пісковий годинник" — мрія багатьох дівчат і спокуса для багатьох чоловіків.

Минулого разу красуня похизувалася пишним декольте в корсеті зі шнурівкою.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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