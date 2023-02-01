Рум'яна під колір кофти: акторку Сальму Гаєк сфотографували в яскравому образі

Вбрання хоч і було простим, але завдяки кольору мало свіжий та сучасний вигляд.

Американська зірка Сальма Гаєк потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли йшла на програму "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", щоб розповісти про свою нову роль. Зірка з'явиться у танцювальному фільмі "Супер Майк: Останній танець" разом із Ченнінгом Татумом.

На інтерв'ю вона прийшла в чорному костюмі, що складається з класичних штанів і вкороченого жакета, рукава якого підвернула. Його вона поєднала з яскраво-рожевою кофтою, яка мала виріз на декольте.

Також Сальма взула босоніжки на високій платформі, додала в образ кілька прикрас з діамантами та сонцезахисні окуляри, а ось волосся розпустила та трохи підкрутила.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

На обличчі у неї був макіяж з акцентом на очах, але візажисти нанесли їй на щоки ще й яскраві рожеві рум'яни, які перегукувались з відтінком її кофти.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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