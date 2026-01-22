Румер Вілліс / © Інстаграм Румер Уїлліс

Реклама

37-річна Румер Вілліс — старша донька акторки Демі Мур і актора Брюса Вілліса — опублікувала у своєму Instagram фото зі своєю донькою — 2,5-річною Луеттою.

На одному зі знімків мама і донька позують у купальниках. На Румер — бікіні з флористичним принтом, а на Луетті — злитий рожевий. Обидві в шапках — найімовірніше, вони відпочивали десь у басейні просто неба або в спа.

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

А також вони були зображені в обіймах одне одного.

Реклама

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Цікаво, що Румер не приховує обличчя своєї доньки, як це роблять багато інших знаменитостей. А навпаки, часто публікує з нею фото в Мережі. Мама і донька дуже схожі.

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Нагадаємо, Румер Вілліс народила доньку у квітні 2023-го. Її батько — колишній чоловік дівчини, музикант Дерек Річард Томас, з яким вона мала стосунки з 2020-го по 2024-й. Наразі вона сама виховує доньку та ділиться в соцмережах своїми емоціями й думками з цього приводу.

Раніше Демі Мур показувала, як провела час зі своєю дворічною онукою у себе в саду.