ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Румер Вілліс показала фото зі своєю донькою — який вигляд має онучка Демі Мур

На відміну від інших зірок, дівчина не приховує обличчя своєї дитини.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Румер Вілліс

Румер Вілліс / © Інстаграм Румер Уїлліс

37-річна Румер Вілліс — старша донька акторки Демі Мур і актора Брюса Вілліса — опублікувала у своєму Instagram фото зі своєю донькою — 2,5-річною Луеттою.

На одному зі знімків мама і донька позують у купальниках. На Румер — бікіні з флористичним принтом, а на Луетті — злитий рожевий. Обидві в шапках — найімовірніше, вони відпочивали десь у басейні просто неба або в спа.

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

А також вони були зображені в обіймах одне одного.

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Цікаво, що Румер не приховує обличчя своєї доньки, як це роблять багато інших знаменитостей. А навпаки, часто публікує з нею фото в Мережі. Мама і донька дуже схожі.

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Румер Вілліс із донькою / © Інстаграм Румер Уїлліс

Нагадаємо, Румер Вілліс народила доньку у квітні 2023-го. Її батько — колишній чоловік дівчини, музикант Дерек Річард Томас, з яким вона мала стосунки з 2020-го по 2024-й. Наразі вона сама виховує доньку та ділиться в соцмережах своїми емоціями й думками з цього приводу.

Раніше Демі Мур показувала, як провела час зі своєю дворічною онукою у себе в саду.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie