"Русcкий корабль, іді на**й!": Тіна Кароль приміряла патріотичний светр від українського бренду

Артистка продемонструвала обновку фоловерам.

Тіна Кароль похизувалася в Instagram Stories своїм новим луком від українського бренду Siyai. Вона приміряла блакитний светр із легендарною фразою жовтого кольору - "Русcкий корабль, іді на**й!".

Свій образ співачка доповнила патріотичним макіяжем – на одному оці вона намалювала блакитну стрілку, а на іншому – жовту.

Тіна Кароль / Instagram фан-гурту Тіни Кароль

До речі, отримані кошти від продажу таких светрів бренд перерахує на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, Кароль виступила на благодійному матчі #StopWarInUkraine у Варшаві між польською командою "Легія" та українською - "Динамо". Там співачка з'явилася у патріотичному кардигані від українського бренду Vika Adamskaya – синьому із жовтими літерами UA і пташкою у жовтому серці.

Читайте також: