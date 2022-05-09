"Русcкий корабль, іді на**й!": Тіна Кароль приміряла патріотичний светр від українського бренду

Артистка продемонструвала обновку фоловерам.
Тіна Кароль похизувалася в Instagram Stories своїм новим луком від українського бренду Siyai. Вона приміряла блакитний светр із легендарною фразою жовтого кольору - "Русcкий корабль, іді на**й!".
Свій образ співачка доповнила патріотичним макіяжем – на одному оці вона намалювала блакитну стрілку, а на іншому – жовту.
До речі, отримані кошти від продажу таких светрів бренд перерахує на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, Кароль виступила на благодійному матчі #StopWarInUkraine у Варшаві між польською командою "Легія" та українською - "Динамо". Там співачка з'явилася у патріотичному кардигані від українського бренду Vika Adamskaya – синьому із жовтими літерами UA і пташкою у жовтому серці.
Читайте також:
- "Русский корабль, иди на**й!": українский шоумен Юлік висловився в ефірі італійського каналу
- Український бренд Bevza випустив сережки, надихнувшись піснею "Ой у лузі червона калина"
- За мотивами картин Марії Примаченко: український бренд випустив яскраву патріотичну колекцію
- Створений під час війни: Андре Тан презентував новий бренд одягу
- "Доброго вечора, ми з України": відомий бренд випустив дроп на підтримку ЗСУ