Руслан Багінський отримав престижну премію у Франції та поспілкувався з Джіджі Хадід

Дизайнер головних уборів Руслан Багінський перебуваэ зараз у Парижі. Його іменний бренд став лауреатом церемонії ANDAM Fashion Awards у категорії "Аксесуари". Руслан Багінський отримає грошову підтримку у розмірі 100 тисяч євро.

З цієї нагоди дизайнер опублікував пост, у якому озвучив свої емоції.

"Ruslan Baginskiy – в списку фіналістів премії ANDAM. Хотів би цю новину сказати собі я в 2016-му, під час першої поїздки в Париж, коли ми жили в сумнівних квартирах, в сумнівних районах, і вигризали кожну найменшу можливість розказати про себе і довести всім, а в першу чергу собі, - що маленький бренд з України може робити продукт на рівні з легендарними французькими модними домами.

Я з 2016-го взагалі не повірив би у все, що відбувається сьогодні, і що ми сьогодні переживаємо. В цей момент ввійти в список фіналістів премії, що дала старт Мартіну Маржелі і Ентоні Ваккарелло, - сюрреалістичне відчуття. Але сьогодні я дозволяю сказати собі, що я і моя команда це заслужили. Слава Україні!", — написав Багінський.

Також на сторінці в Instagram Багінський поділився відео і фото, як він спілкується з супермоделлю Джіджі Хадід. Дизайнер розповідав дівчині про свої роботи та, схоже, показував кілька нових моделей головних уборів.

Руслан Багінський та Джіджі Хадід

Руслан Багінський та Джіджі Хадід

Руслан Багінський та Джіджі Хадід

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