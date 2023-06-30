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Руслан Багінський отримав престижну премію у Франції та поспілкувався з Джіджі Хадід

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Руслан Багінський отримав престижну премію у Франції та поспілкувався з Джіджі Хадід

Руслан Багінський

Українець став лауреатом церемонії ANDAM Fashion Awards.

Дизайнер головних уборів Руслан Багінський перебуваэ зараз у Парижі. Його іменний бренд став лауреатом церемонії ANDAM Fashion Awards у категорії "Аксесуари". Руслан Багінський отримає грошову підтримку у розмірі 100 тисяч євро.

З цієї нагоди дизайнер опублікував пост, у якому озвучив свої емоції.

"Ruslan Baginskiy – в списку фіналістів премії ANDAM. Хотів би цю новину сказати собі я в 2016-му, під час першої поїздки в Париж, коли ми жили в сумнівних квартирах, в сумнівних районах, і вигризали кожну найменшу можливість розказати про себе і довести всім, а в першу чергу собі, - що маленький бренд з України може робити продукт на рівні з легендарними французькими модними домами.

Я з 2016-го взагалі не повірив би у все, що відбувається сьогодні, і що ми сьогодні переживаємо. В цей момент ввійти в список фіналістів премії, що дала старт Мартіну Маржелі і Ентоні Ваккарелло, - сюрреалістичне відчуття. Але сьогодні я дозволяю сказати собі, що я і моя команда це заслужили. Слава Україні!", — написав Багінський.

Також на сторінці в Instagram Багінський поділився відео і фото, як він спілкується з супермоделлю Джіджі Хадід. Дизайнер розповідав дівчині про свої роботи та, схоже, показував кілька нових моделей головних уборів.

Руслан Багінський та Джіджі Хадід / ©
Руслан Багінський та Джіджі Хадід
Руслан Багінський та Джіджі Хадід / ©
Руслан Багінський та Джіджі Хадід
Руслан Багінський та Джіджі Хадід / ©
Руслан Багінський та Джіджі Хадід

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Дата публікації
Перегляди
528
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