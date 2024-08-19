Рюші та гламурні труси: дружина Роберта Паттінсона виступила на сцені у бохо-образах

Британська співачка Сьюкі Вотергаус — дружина актора Роберта Паттінсона — двічі останнім часом виходила на сцену.

Вона заспівала на розігріві перед концертом Тейлор Свіфт The Eras Tour у Лондоні, який відбувався на стадіоні Вемблі.

Для цього виступи Сьюкі одягла ніжно-персикове вбрання від бренду Chloe. Сукня мала довгу спідницю, рукава-накидку, а також багато оборок. Носила вона її із замшевими високими чоботами.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Потім співачка вийшла на сцену фестивалю All Points East, який проходив у парку Вікторія, також у Лондоні. Цього разу її вбрання кардинально відрізнялося, адже на Сьюкі були гламурні труси, які вона носила у поєднанні з білою блузкою з рюшами, у якої були довгі рукави, аплікація на грудях та асиметричний поділ.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Після концерту вона опублікувала серію фото підготовки до концерту і на одному з них позувала обіймавши Тейлор, яка була у своєму знаменитому боді від Versace.

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