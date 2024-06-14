Сабо на танкетці - тренд сезону: три стильні образи з цим взуттям від моделі Лілі Олдрідж

Якщо ви давно хотіли таку пару взуття, зірка показала, як її вписати в лук.

Стиль бохо і сабо на платформі - два беззаперечні тренди цього літа. Як носити подібний одяг продемонструвала американська топмодель і колишній "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret Лілі Олдрідж.

38-річну зірку помітили на вулиці у Нью-Йорку, коли вона знімалася для бренду одягу Johnny Was. Олдрідж мала не лише стильний образ, а й дуже ефектний. Також у кожному луку був присутній джинс та коричневі сабо.

Перший образ Лілі – стилісти цього знімання підібрали для моделі світлі кюлоти та сорочку, які були з джинсу. Поєднувався цей комплект із яскравим пальтом. Така довжина штанів допомогла розглянути взуття.

Лілі Олдрідж / Фото: Getty Images

Другий образ дівчини був у ковбойській естетиці, адже прямі джинси вона носила з сорочкою, поясом із пряжкою та коричневою замшевою курткою з тороскою на рукавах.

Лілі Олдрідж / Фото: Getty Images

Третій лук для знімань був найбільше в естетиці бохо - Лілі поєднала джинси-кльошш і сорочку з квітковою вишивкою. Шию моделі прикрашало безліч підвісок.

Лілі Олдрідж / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в останні кілька сезонів міленіали могли відчути невелику ностальгію, оскільки в тренди повернулися багато речей, які були популярні на початку 2000-х років, наприклад, в'язані кроптопи, штани-карго, вузькі окуляри або штани-кльош. На хвилі такої нової любові до давно забутого старого нещодавно призначена креативна дизайнерка Модного дому Chloé - Чемена Камалі - вирішила скористатися ситуацією. Модельєрка повернула в моду найпопулярніше взуття нульових - босоніжки на танкетці.

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