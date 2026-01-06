Сабріна Карпентер одягла золоту вінтажну сукню, яку у 90-х носила інша попзірка

Сабріна Карпентер

Співачка Сабріна Карпентер поділилася кількома святковими фотографіями, на яких вона одягнена у вінтажну золоту мінісукню з торочкою, високою горловиною. Оригінальною деталлю вбрання стали прозорі вставки на животі, які були виконані у вигляді ромбів і прикрашені стразами.

Сабріна Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Сукня дівчини була від бренду Bob Mackie — відомого американського дизайнера, який створював низку гламурних образів для артистів шоу-бізнесу протягом десятиліть, а також костюми для танцівників у Лас-Вегасі і театральні костюми. Речі створені дизайнером характерні своїм блиском — вони завжди розшита лелітками, бісером, мають торочки та оригінальні вирізі і прозорі вставки.

Сабріна Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Однак цю золоту сукню до Сабріни носила й інша зірка — американська попспівачка та танцюристка Пола Абдул. Вона вперше одягла цю сукню з торочкою на церемонію «Греммі» 1990 року, доповнивши свій образ золотими аксесуарами.

Пола Абдул, 1990 рік / © Getty Images

До речі, сукню Пола ще зберігає і 2020 року навіть її повторно одягла.