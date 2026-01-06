ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Сабріна Карпентер одягла золоту вінтажну сукню, яку у 90-х носила інша попзірка

Це гламурне вбрання було створене ще до народження 26-річно співачки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер

Співачка Сабріна Карпентер поділилася кількома святковими фотографіями, на яких вона одягнена у вінтажну золоту мінісукню з торочкою, високою горловиною. Оригінальною деталлю вбрання стали прозорі вставки на животі, які були виконані у вигляді ромбів і прикрашені стразами.

Сабріна Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Сабріна Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Сукня дівчини була від бренду Bob Mackie — відомого американського дизайнера, який створював низку гламурних образів для артистів шоу-бізнесу протягом десятиліть, а також костюми для танцівників у Лас-Вегасі і театральні костюми. Речі створені дизайнером характерні своїм блиском — вони завжди розшита лелітками, бісером, мають торочки та оригінальні вирізі і прозорі вставки.

Сабріна Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Сабріна Карпентер / фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Однак цю золоту сукню до Сабріни носила й інша зірка — американська попспівачка та танцюристка Пола Абдул. Вона вперше одягла цю сукню з торочкою на церемонію «Греммі» 1990 року, доповнивши свій образ золотими аксесуарами.

Пола Абдул, 1990 рік / © Getty Images

Пола Абдул, 1990 рік / © Getty Images

До речі, сукню Пола ще зберігає і 2020 року навіть її повторно одягла.

Образи співачки Сабріни Карпентер (16 фото)

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie