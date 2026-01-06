- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
Сабріна Карпентер одягла золоту вінтажну сукню, яку у 90-х носила інша попзірка
Це гламурне вбрання було створене ще до народження 26-річно співачки.
Співачка Сабріна Карпентер поділилася кількома святковими фотографіями, на яких вона одягнена у вінтажну золоту мінісукню з торочкою, високою горловиною. Оригінальною деталлю вбрання стали прозорі вставки на животі, які були виконані у вигляді ромбів і прикрашені стразами.
Сукня дівчини була від бренду Bob Mackie — відомого американського дизайнера, який створював низку гламурних образів для артистів шоу-бізнесу протягом десятиліть, а також костюми для танцівників у Лас-Вегасі і театральні костюми. Речі створені дизайнером характерні своїм блиском — вони завжди розшита лелітками, бісером, мають торочки та оригінальні вирізі і прозорі вставки.
Однак цю золоту сукню до Сабріни носила й інша зірка — американська попспівачка та танцюристка Пола Абдул. Вона вперше одягла цю сукню з торочкою на церемонію «Греммі» 1990 року, доповнивши свій образ золотими аксесуарами.
До речі, сукню Пола ще зберігає і 2020 року навіть її повторно одягла.