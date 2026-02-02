ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Сабріна Карпентер прийшла на "Греммі" у гламурній сукні з вишивкою від бренду Valentino

У Каліфорнії відбулася 68-ма церемонія вручення премії «Греммі».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Виконавиця хіта Espresso Сабріна Карпентер з’явилася на червоній доріжці церемонії «Греммі-2026» і мала неймовірний вигляд. Співачка обрала вбрання з рюшами від Модного дому Valentino — довгу вишукану сукню романтичного дизайну.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Її вбрання зі шлейфом, створене модельєром Алессандро Мікеле, було повністю прикрашене кристалами та бісером, а також мало мереживо, вишивку і прозорі вставки.

Гламурний лук попзірки доповнили прикраси від бренду Chopard, яскравий макіяж та зачіска з зібраним ззаду волоссям.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Також Сабріна вийшла на сцену під час церемонії, щоб виконати свій хіт. Вона одягла білий костюм, який включав мінішорти й куртку, які прикрашало шнурування. Лук вона завершила білим кашкетом на голові та чоботами.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Нагадаємо, що торік вона з’явилася на церемонії вручення премії «Греммі» у приголомшливій сукні з пір’ям від JW Anderson, яка була копією образу зі старого фільму.

Образи співачки Сабріни Карпентер (16 фото)

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie