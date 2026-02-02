Сабріна Карпентер прийшла на "Греммі" у гламурній сукні з вишивкою від бренду Valentino

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Виконавиця хіта Espresso Сабріна Карпентер з’явилася на червоній доріжці церемонії «Греммі-2026» і мала неймовірний вигляд. Співачка обрала вбрання з рюшами від Модного дому Valentino — довгу вишукану сукню романтичного дизайну.

Її вбрання зі шлейфом, створене модельєром Алессандро Мікеле, було повністю прикрашене кристалами та бісером, а також мало мереживо, вишивку і прозорі вставки.

Гламурний лук попзірки доповнили прикраси від бренду Chopard, яскравий макіяж та зачіска з зібраним ззаду волоссям.

Також Сабріна вийшла на сцену під час церемонії, щоб виконати свій хіт. Вона одягла білий костюм, який включав мінішорти й куртку, які прикрашало шнурування. Лук вона завершила білим кашкетом на голові та чоботами.

Нагадаємо, що торік вона з’явилася на церемонії вручення премії «Греммі» у приголомшливій сукні з пір’ям від JW Anderson, яка була копією образу зі старого фільму.