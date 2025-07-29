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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

Садили квіти в саду: Демі Мур показала, як провела час зі своєю дворічною онукою

Акторка поділилася в Мережі милими сімейними фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

62-річна акторка Демі Мур поділилася у своєму Instagram серією фотографій, зроблених у її саду. На знімках зірка зображена зі своєю дворічною онукою Луеттою, донькою старшої з трьох доньок Демі Мур і Брюса Вілліса — 36-річної Румер.

«У саду ніколи не буває нудно», — підписала фото акторка. Демі садить квіти, а дівчинка їй у цьому допомагає.

Демі Мур з онукою / © Instagram Деми Мур

Демі Мур з онукою / © Instagram Деми Мур

Демі Мур з онукою / © Instagram Деми Мур

Демі Мур з онукою / © Instagram Деми Мур

Зазначимо, з 2020-го до 2024 року Румер Вілліс була одружена зі співаком Дереком Річардом Томасом. Їхня донька Луетта Айслі Томас народилася 18 квітня 2023 року.

Також Мур позувала біля кущів півоній і зі своїми собаками.

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Сад Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Сад Демі Мур / © Instagram Деми Мур

Останнім часом дедалі більше світових селебріті полюбили садівництво та землеробство. Наприклад, Девід Бекхем доглядає за городом на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія, садить різні овочі, розводить курей та навіть займається бджільництвом. А Памела Андерсон переїхала до будинку своєї бабусі в невеличкому містечку Лейдісміт, Канада, із власною ділянкою землі, на якій розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень та квіти.

Раніше, нагадаємо, 62-річна Демі Мур мала карколомний вигляд на прем’єрі. Вона відвідала захід у Голлівуді, присвячений серіалу «Землевласник», у якому вона зіграла роль.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Стилісти підібрали для акторки образ від Модного дому Schiaparelli, який включав стильну білу сорочку із золотими ґудзиками, подовжений жакет оверсайз, прикрашений знаменитою фурнітурою бренду у вигляді замка, а також світлі джинси кльош.

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_2 / © Getty Images

© Getty Images

Деми Мур_6 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

© Getty Images

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
315
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