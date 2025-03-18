Сальма Гаєк показала архівне фото з юною Сабріною Карпентер

Нещодавно 58-річна акторка, режисерка та продюсерка Сальма Гаєк відвідала концерт популярної співачки Сабріни Карпентер у Лондоні. Вона не просто була глядачкою в залі, а й взяла участь в інтерактивному номері, який співачка вигадала для своїх шанувальників.

Під час виконання пісні Juno традиційно Сабріна "заарештовує" одного з гостей у залі. Цього разу нею виявилася сама Сальма.

instagram.com/salmahayek

У своєму Instagram Гаєк показала фото з концерту, на якому вони з Карпентер позували в однакових футболках із написом Short n' Sweet (назва туру зірки) та з рожевими хутровими наручниками.

instagram.com/salmahayek

instagram.com/salmahayek

Сальмі так сподобалося на концерті Сабріни, що вона вирішила залізти у свої архіви та знайти цікаві знімки.

instagram.com/salmahayek

"Дивися, що я знайшла!" – підписала актриса знімки, на яких позує зі ще юною майбутньою зіркою. Коли було зроблено фото, вона не уточнила.

instagram.com/salmahayek

Раніше, нагадаємо, Сальма Гаєк у леопардовому купальнику позувала на пляжі.

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