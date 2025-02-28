Сальма Гаєк у леопардовому купальнику позувала на пляжі

58-річна акторка, режисерка та продюсерка – Сальма Гаєк – порадувала своїх підписників у Instagram пляжними фото.

Вона опублікувала знімок, на якому позує у леопардовому купальнику з вирізами з боків на піску. "Сонячні створіння", — жартівливо написала під фото акторка, додавши до публікації відео, на якому знято крокодила, який відпочиває на березі.

instagram.com/salmahayek

Сальма має чудовий вигляд для своїх років. У численних інтерв'ю вона заперечує, що будь-коли вдавалася до пластичної хірургії. Акторка стверджує, що підтримує свою фігуру за рахунок збалансованого харчування та активного способу життя. Вона не дотримується жорстких дієт і не любить спорт. Гаєк любить йогу і іноді займається танцями.

Раніше, нагадаємо, Сальма Гаєк вийшла на червону доріжку "Золотого глобуса". Вона була у сукні бордового відтінку від її улюбленого бренду Gucci, що належить компанії Kering, якою керує її чоловік – французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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