Сальма Гаєк у синьому купальнику позувала біля величезного каменю

Акторка знову поділилася з підписниками кадром із відпочинку на морі.

Де саме перебуває Гаєк і з ким відпочиває, вона не розповіла. Але шанувальники підозрюють, що акторка на Бора-Бора. Це саме той курорт, який Сальма із чоловіком Француа Анрі-Піно відвідує найчастіше. До того ж, саме тут 2018 року вона та її чоловік відновили там свої клятви у зв'язку з десятою річницею весілля.

На знімку, який опублікувала акторка, вона позує у синьому бікіні сидячи в морі та притулившись до величезного каменю спиною. На ній — синій купальник. Раніше саме в ньому вона показувала й інші свої фотографії.

"Якщо ви забули придумати свої новорічні бажання, то ще січень. Я не забула, але додаю дещо до списку", — написала Гаєк у підписі під фото.

Шанувальники розсипалися в компліментах: "Ти як пляшка гарного вина, з віком тільки має кращий вигляд!", "Я не знав, що русалки засмагають", "Ви чудові", — пишуть вони.

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