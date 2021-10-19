Сальма Гаєк в аутфіті з пікантним декольте, а її дочка — в скромній мінісукні: зірки на прем'єрі фільму

Сальма Гаєк в аутфіті з пікантним декольте, а її дочка — в скромній мінісукні: зірки на прем'єрі фільму

55-річна акторка Сальма Гаєк так само, як і її колега Анджеліна Джолі, приїхала на прем'єру нового фільму зі своєю участю разом з дочкою.

Прем'єрний показ фільму "Вічні" від Marvel Studios відбувся минулої ночі в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Сальма вийшла на доріжку зі своєю 14-річною дочкою Валентиною Піно.

Дівчина одягла скромну, але елегантну чорну мінісукню з невеликим V-подібним вирізом на декольте, і з рюшами на подолі, рукавах і зоні декольте. Її світле волосся було розпущене, на шиї виблискувала прикраса, теж досить скромне, а в руках Валентина тримала чорний лакований клатч.

Сальма Гаєк / Getty Images

Її мама Сальма Гаєк вийшла на доріжку в чорному аутфіті, що складався з топа з басками і максіспідниці з високим розрізом в якому виднілася золота підкладка. Топ був з дуже пікантним вирізом на декольте і, природно, підкреслював видатні форми Гаєк.

Акторка мала чарівний вигляд з гладким і прямим волоссям і красивим вечірнім макіяжем. На шиї у неї було подвійне кольє, а в руках вона тримала маленький оксамитовий клатч.

Сальма Гаєк з донькою Валентиною / Getty Images

Фільм "Вічні" вийде в кінотеатрах в листопаді, він розповідає про расу безсмертних істот з надлюдськими здібностями, що таємно живуть на Землі. Крім Джолі в ньому знімаються Річард Медден, Кіт Герінґтон, Дона Лі, Сальма Гаєк, Джемма Чан і Лорен Рідлофф.

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