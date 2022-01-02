Сальма Гаєк в купальнику привітала шанувальників з Новим роком

55-річна акторка Сальма Гаєк привітала своїх шанувальників із Новим роком опублікувавши пост в Instagram.

Гаєк розмістила в Мережі фото, на якому зазнімкована в чорному суцільному купальнику з глибоким вирізом на декольте, вона стоїть у воді на тлі скель. У підписі до знімку знаменитість пише:

"Нехай цей Новий рік принесе вам усвідомлення власних сил. З Новим 2022 роком!" — написала Сальма і додала до підпису кілька смайлів.

Підписники подякували зірці за привітання та залишили їй у коментарях багато повідомлень з компліментами.

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