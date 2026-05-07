Сальма Гаєк та її дочка-красуня з’явилися на бієнале в сукнях в одному стилі
Акторка прибула до Венеції з родиною, щоб відвідати особливий захід.
Сальма Гаєк відвідала вечірку, організовану Фондом Піно, яка відбулася на острові Сан-Джорджо у Венеції під час Венеційської бієнале. Акторка мала приголомшливий вигляд у вишуканій та одночасно лаконічній сукні на одне плече, виконаній з блискучої тканини.
Вбрання також привертало увагу й іншими деталями дизайну, зокрема складками на талії, бедрах і подолі. Воно чудово підкреслювало фігуру жінки, а його довжина дозволила продемонструвати незвичайні туфлі, які вона обрала, адже вони були на велетенських платформах. Також Сальма накрутила волосся у легкі локони, а на її руці була велика каблучка з каменями.
На заході також з’явилася донька зірки — 18-річна Валентина Палома Піно. Дівчина, як і її відома мама, обрала сукню на одне плече з розрізом, яка мала шлейф.
Валентина Палома доповнила образ сріблястою сумкою і гламурними босоніжками від Gucci. До речі, сфотографувалася вона зі своєю зведеною сестрою Матильдою, яка у її батька народилася у попередніх стосунках.