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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Сальма Гаєк одягла на вечірку сукню з бантом, яку інша зірка носила на Met Gala

Попри те, що ця сукня з’являлася на публіці раніше, це один із тих прикладів, які підтверджують, що один і той самий виріб може мати зовсім різний вигляд, залежно від людини, яка його носить.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк відвідала літню вечірку в Лондоні і привернула увагу сукнею. Актриса була одягнена у світло-блакитне творіння від Alexander McQueen, однак відтінок вбрання у світлі фотокамер здавався майже бузковим.

Ця модель характерна тим, що у ній використано два види шовкову. Також у сукні був скульптурний крій зі вставками та одна акцентна деталь — великий бант у верхній частині сукні, розміщений таким чином, що надає всьому образу драматичного, але водночас вишуканого вигляду.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма доповнила цей образ високим хвостом, макіяжем зі стрілками на очах та розкішними коштовностями з діамантами і перлами.

Вечірку акторка відвідала зі своєю донькою Валентиною, яка обрала для заходу шовковий ансамбль з топом і спідницею.

Сальма Гаєк з донькою / © Getty Images

Сальма Гаєк з донькою / © Getty Images

Однак це ще не все, адже точно таку саму сукню як у Сальми носила раніше інша зірка — акторка Чейз Суй Вондерс сяяла у ідентичному вбранні на легендарному нью-йоркському балу Met Gala 2026 року.

Чейз Суй Вондерс на Met Gala 2026 / © Associated Press

Чейз Суй Вондерс на Met Gala 2026 / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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