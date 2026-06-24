Сальма Гаєк одягла на вечірку сукню з бантом, яку інша зірка носила на Met Gala

Сальма Гаєк / © Getty Images

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Сальма Гаєк відвідала літню вечірку в Лондоні і привернула увагу сукнею. Актриса була одягнена у світло-блакитне творіння від Alexander McQueen, однак відтінок вбрання у світлі фотокамер здавався майже бузковим.

Ця модель характерна тим, що у ній використано два види шовкову. Також у сукні був скульптурний крій зі вставками та одна акцентна деталь — великий бант у верхній частині сукні, розміщений таким чином, що надає всьому образу драматичного, але водночас вишуканого вигляду.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма доповнила цей образ високим хвостом, макіяжем зі стрілками на очах та розкішними коштовностями з діамантами і перлами.

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Вечірку акторка відвідала зі своєю донькою Валентиною, яка обрала для заходу шовковий ансамбль з топом і спідницею.

Сальма Гаєк з донькою / © Getty Images

Однак це ще не все, адже точно таку саму сукню як у Сальми носила раніше інша зірка — акторка Чейз Суй Вондерс сяяла у ідентичному вбранні на легендарному нью-йоркському балу Met Gala 2026 року.

Чейз Суй Вондерс на Met Gala 2026 / © Associated Press

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