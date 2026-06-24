- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Сальма Гаєк одягла на вечірку сукню з бантом, яку інша зірка носила на Met Gala
Попри те, що ця сукня з’являлася на публіці раніше, це один із тих прикладів, які підтверджують, що один і той самий виріб може мати зовсім різний вигляд, залежно від людини, яка його носить.
Сальма Гаєк відвідала літню вечірку в Лондоні і привернула увагу сукнею. Актриса була одягнена у світло-блакитне творіння від Alexander McQueen, однак відтінок вбрання у світлі фотокамер здавався майже бузковим.
Ця модель характерна тим, що у ній використано два види шовкову. Також у сукні був скульптурний крій зі вставками та одна акцентна деталь — великий бант у верхній частині сукні, розміщений таким чином, що надає всьому образу драматичного, але водночас вишуканого вигляду.
Сальма доповнила цей образ високим хвостом, макіяжем зі стрілками на очах та розкішними коштовностями з діамантами і перлами.
Вечірку акторка відвідала зі своєю донькою Валентиною, яка обрала для заходу шовковий ансамбль з топом і спідницею.
Однак це ще не все, адже точно таку саму сукню як у Сальми носила раніше інша зірка — акторка Чейз Суй Вондерс сяяла у ідентичному вбранні на легендарному нью-йоркському балу Met Gala 2026 року.