Сальма Гаєк у сукні Bottega Veneta підкреслила фігуру ефектною золотою деталлю на талії

Сальма Гаєк / © Associated Press

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Оскароносна акторка відвідала церемонію Women in Film Honors 2026 у Беверлі-Гіллз. Вона обрала для цієї події сукню від Bottega Veneta, яка підкреслила її фігуру. Вбрання було виконане у насиченому темно-синьому кольорі, мало приталений силует, а дизайн поєднував стриману вишуканість і продумані деталі, які робили сукню ідельною для будь-якої події.

Однією з найвиразніших особливостей сукні стало драпування в ділянці талії. Тканина була зібрана спереду за допомогою невеликого золотистого акценту, створивши ефект м’яких складок. Таке оздоблення вигідно підкреслило талію акторки, водночас дозволивши тканині природно спадати на стегна. Сукня також мала круглий виріз та рукави довжиною три чверті.

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© Associated Press

Втім, образ був би неповним без ефектних аксесуарів, тому Сальма доповнила лук золотою сумкою Bottega Andiamo з оригінальним плетеним дизайном. Металевий блиск сумки ідеально поєднувався з масивними золотими браслетами і каблучками, які додали образу ще більше сяйва. Завершили вихід Гаєк чорні босоніжки на платформі з відкритим мисом від бренду Gucci.

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Під час заходу акторку також сфотографували разом із Джейн Фондою, яка з’явилася в елегантному зеленому костюмі та своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк і Джейн Фонда / © Associated Press

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

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