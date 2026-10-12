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- Шоу-бізнес
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Сальма Гаєк вразила розкішним шовковим вбранням із драматичним кейпом у Лондоні
Для виходу на червону доріжку акторка обрала довгу шовкову сукню, але собливу увагу привернула незвична для зірки зачіска з прямим волоссям.
Сальма Гаєк бала надзвичайно вишуканою у своєму драматичному ансамблі, який обрала для червоної доріжки у Лондоні. Вона відвідала прем’єру фільму «Діггер», головну роль у якому виконав Том Круз.
Для заходу акторка обрала довгу шовкову сукню, яку доповнювала асиметрична накидка-кейп зі шлейфом.
Доповнила вона образ золотими аксесуарами, зокрема масивними прикрасами, а також прямокутним текстурним клатчем.
Образ Сальма завершила простою зачіскою з прямим волоссям, яка не характерна для неї, адже зазвичай зірка робить високі укладання чи об’ємні кучері.
Її макіяж був лаконічним, але чудово підкреслював красу жінки та не здавався надмірним.