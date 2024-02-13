Сама собі перукарка: Емілі Ратаковскі похизувалася пишними грудьми та новою стрижкою

32-річна американська топмодель та інфлуенсерка – Емілі Ратаковскі – показала у своєму Instagram серію знімків, яка здивувала її шанувальників. Вся справа в тому, що модель показала, як сама в душі вирішила підстригти своє волосся.

Оголена Емілі позувала у ванній, прикриваючи руками груди. "Клянуся, нічого не сталося, мені просто захотілося постригтися", — написала вона під фото.

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Також Ратаковскі у чорному бюстгальтері похтзуваался пишними грудьми. На фото вона знята вже з новою стрижкою.

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі була знята фотографами на вулицях міста. Вона одягла червону пухову куртку та синю толстовку у поєднанні з широкими синіми штанами для прогулянки Нью-Йорком.

Емілі Ратажковські / Фото: Getty Images

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