Самий довгоочікуваний фільм року: Гріцфельдт, Птушкін і інші українські зірки на прем'єрі "Дюни"

Селебріті першими змогли оцінити фантастичний фільм.
14 вересня в кінотеатрі Multiplex відбувся допрем'єрний показ фільму "Дюна" — науково-фантастичної стрічки режисера Дені Вільньова, знятої за однойменним романом Френка Герберта 1965 року.
Таку довгоочікувану прем'єру не могли пропустити українські зірки. На фільм прийшли Жан Гріцфельдт, Дана Оханська, Вова Борисенко, Олег Собчук з дружиною Марією, Антон Птушкін, В'ячеслав Соломка, Сергій Лещенко та Анастасія Топольська, Олексій Дівєєв-Церковний та багато інших.
Про фільм
У стрічці буде показана історія про Пола — хлопця із знатного і могутнього сімейства, який відправляється з батьком на пустельну планету Арракис, також відому як Дюна.
На планеті немає нічого, крім піску і величезних чудовиськ і меланжу, — найціннішого речовини у Всесвіті, наркотику, який продовжує людське життя, забезпечує неймовірний рівень мислення і робить сверхсветовие подорожі реальністю. В результаті захоплення влади Пол змушений бігти і ховатися, і це стає початком його епічного подорожі Дюною.
У фільмі знялися: Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Гав'єр Бардем, Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Зендея, Шарлотта Ремплінг.
Показ фільму "Дюна" в кінотеатрах вже стартував 16 сентября!