Самий довгоочікуваний фільм року: Гріцфельдт, Птушкін і інші українські зірки на прем'єрі "Дюни"

Самий довгоочікуваний фільм року: Гріцфельдт, Птушкін і інші українські зірки на прем'єрі "Дюни"

Селебріті першими змогли оцінити фантастичний фільм.

14 вересня в кінотеатрі Multiplex відбувся допрем'єрний показ фільму "Дюна" — науково-фантастичної стрічки режисера Дені Вільньова, знятої за однойменним романом Френка Герберта 1965 року.

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

Таку довгоочікувану прем'єру не могли пропустити українські зірки. На фільм прийшли Жан Гріцфельдт, Дана Оханська, Вова Борисенко, Олег Собчук з дружиною Марією, Антон Птушкін, В'ячеслав Соломка, Сергій Лещенко та Анастасія Топольська, Олексій Дівєєв-Церковний та багато інших.

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

Про фільм

У стрічці буде показана історія про Пола — хлопця із знатного і могутнього сімейства, який відправляється з батьком на пустельну планету Арракис, також відому як Дюна.

Допрем'єрний показ "Дюни"/Пресслужба

На планеті немає нічого, крім піску і величезних чудовиськ і меланжу, — найціннішого речовини у Всесвіті, наркотику, який продовжує людське життя, забезпечує неймовірний рівень мислення і робить сверхсветовие подорожі реальністю. В результаті захоплення влади Пол змушений бігти і ховатися, і це стає початком його епічного подорожі Дюною.

У фільмі знялися: Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Гав'єр Бардем, Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Зендея, Шарлотта Ремплінг.

Показ фільму "Дюна" в кінотеатрах вже стартував 16 сентября!

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