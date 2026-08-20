Сандра Буллок опублікувала рідкісні фото своїх підрослих дітей під час сімейного відпочинку

Сандра Буллок / © Associated Press

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62-річна голлівудська акторка Сандра Буллок влаштувала шанувальникам незвичайний сюрприз, опублікувавши в соцмережах фотографії своїх дітей — 16-річного сина Луї та 12-річної доньки Лайли. Вона вкрай рідко публікує знімки своїх дітей і намагається тримати сімейне життя подалі від уваги громадськості.

Сандра Буллок, фото: instagram.com/sandrabullock

Цього разу Буллок поділилася цілою серією знімків, присвячених літнім місяцям. На одній із фотографій Луї та Лайла зображені під час прогулянки на природі. Також акторка показала моменти відпочинку з друзями та родичами, риболовлю та інші сімейні розваги.

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Діти Сандри Буллок, фото: instagram.com/sandrabullock

Сандра Буллок із дітьми, фото: instagram.com/sandrabullock

Буллок супроводила публікацію коротким і веселим підписом: вона перелічила головні складові свого літа — друзів, родину, розваги, риболовлю та домашніх улюбленців.

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Луї Сандра усиновила у 2010 році, а Лайлу — у 2015-му. Обидві дитини практично не з’являються на публіці, тому кожен новий знімок із ними викликає великий інтерес у шанувальників актриси.

Останніми роками Буллок намагається планувати свій робочий графік так, щоб якомога більше часу проводити з дітьми. Саме тому акторка на кілька років практично відійшла від кіно. Тепер вона повертається на великий екран — разом із Ніколь Кідман зіграє у продовженні фільму «Практична магія», прем’єра якого запланована на вересень 2026 року.

При цьому сімейне життя залишається для Буллок пріоритетом. Раніше акторка розповідала, що погодилася зніматися у продовженні «Практичної магії», зокрема завдяки тому, що робочий графік вдалося підлаштувати під шкільні канікули її дітей.

Нагадаємо, раніше Сандра Буллок вперше за багато років з’явилася на світському заході.

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