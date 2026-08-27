Сандра Буллок показала, як треба сяяти у 62 роки: розкішний "хижий" образ зірки підкорив Лондон

Сандра Буллок / © Associated Press

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Сандра Буллок здійснила вихід на першу за кілька років кінопрем’єру, адже у вересні на екрани виходить фільм «Практична магія 2». Акторка мала неймовірний вигляд, а її образ покорив модних критиків та фанів.

Сандра Буллок / © Associated Press

Вона вийшла у світ в обтислій сукні Givenchy осінь 2026 року без бретелей із корсетним ліфом, доповненій величезним бантом і розрізом до стегна. У вбрання був анімалістичний леопардовий принт.

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Сандра Буллок / © Associated Press

Буллок доповнила свій «хижий», але надзвичайно вишуканий образ чорними босоніжками з Т-подібними ремінцями. Її діамантові ювелірні вироби були від бренду від Jessica McCormack: два кольє з підвісками, пара ніжних сережок-підвісок і каблучка у формі змії вартістю понад 30 тисяч доларів.

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Сандра Буллок / © Associated Press

Нагадаємо, що акторка після смерті свого партнера Браяна Рендалла 2023 року відійшла від акторської кар’єри, щоб більше часу проводити з дітьми. Разом із Рендаллом вона виховувала двох названих дітей — Луїса та Лайлу. Рендалл помер від БАС (бічного аміотрофічного склерозу) у віці 57 років. Тому повернення до світу фільму «Практична магія» стало для неї великим кроком не лише у кар’єрнмоу плані, а й у особистому.

В український прокат «Практична магія 2» вийде 11 вересня.

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